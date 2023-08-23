وست هام يتعاقد مع المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس

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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس من صفوف شتوتجارت الألماني.

ويعود المدافع اليوناني البالغ عمره 25 عاما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي خاض به سبع مباريات خلال ثلاث سنوات قضاها في صفوف ارسنال.

وفشل مافروبانوس في إثبات ذاته مع ارسنال ليتم إعارته إلى شتوتجارت لمدة موسمين ، قبل أن يتعاقد معه النادي الألماني بشكل نهائي الصيف الماضي.

ووقع مافروبانوس عقدا يمتد لخمسة أعوام مع وست هام، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه إسترليني (24 مليون و200 آلف دولار).

وشارك مافروبانوس في 19 مباراة مع المنتخب اليوناني وسيتنافس في توتنهام مع المدافعين كورت زوم ونايف أكرد وانجيلو اوجبونا وثيلو كيرير.