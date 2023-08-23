متحدث الصحة: توجيه رئاسي بتكثيف أعمال مبادرة 100 يوم صحة بالقرى الأكثر احتياجا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توجيها رئاسيا صدر بتكثيف أعمال مبادرة 100 يوم صحة في القرى الأكثر احتياجا والكفور والنجوع.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن المبادرات التي سبقت مبادرة 100 يوم صحة كانت تستهدف فئات معينة.

وأوضح أن مبادرة دعم صحة المرأة يستهدف من يزيد عمرهن من عمر 18 سنة فأكثر، ومبادرة ضعف السمع استهدفت الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة الاعتلال الكلوي من عمر 30 سنة فأكثر.

وأشار إلى أن حملة 100 يوم صحة هي الأوسع من حيث الفئات التي تستهدفها، حيث تُوجه صوب 105 ملايين مواطن بجانب تسعة ملايين من ضيوف مصر، ما يعني أنها تستهدف كل الموجودين على أراضي الدولة.

و«100 يوم صحة» مبادرة رئاسية هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وتهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.