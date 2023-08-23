 السلطات التركية تغلق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات التركية تغلق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات


نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:56 ص

قررت السلطات التركية إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات.


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