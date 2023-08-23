لجنة الزمالك تطلب الاجتماع بوزير الشباب والرياضة

طلبت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك والتي تضم كل من حسن موسى مديراً تنفيذياً، وأحمد فؤاد الوطن مديراً مالياً، وأيمن عبدالمنعم مديراً للنشاط الرياضي، عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتهدف الجلسة إلى استعراض مستجدات الوضع داخل القلعة البيضاء، وحصر الملفات التي ستعمل عليها اللجنة، بالإضافة لعملية الجرد التي تتم في مختلف الملفات والقطاعات داخل النادي.

اللجنة أيضا تسعى لاستكمال إجراءات عمليات التسليم والتسلم لممتلكات النادي والعقود السارية والآجلة، خصوصاً أن هناك بعض الملفات المنقوصة التي اصطدمت بها اللجنة في بداية عملها سواء على مستوى النشاط الاجتماعي أو الرياضي في النادي.

وترمي اللجنة لإطلاع الوزير على كافة المستجدات حول الوضع في الزمالك وكيفية اتخاذ خطوات من شأنها أن تحدث انفراجة فيما يتعلق بالأزمة المالية وكذلك التعامل مع الملفات المُحسابية والتي تخص الأمور المالية بالنادي.