صحيفة لوموند الفرنسية تسرد تفاصيل تحطم طائرة زعيم فاجنر

- البيت الأبيض: وفاة بريجوجين لن تكون مفاجأة لأحد

بعد إعلان وسائل إعلام روسية، عن تحطم طائرة روسية على متنها زعيم فاجنر شبه العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، في منطقة تفير شمال موسكو، ولم يترك الحادث أي ناجين، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، معلومات عن الحادث، فيما اعتبر البيت الأبيض أن وفاة بريجوجين "لن تكون مفاجأة لأحد".

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، معلومات عن الحادث، موضحة أن الطائرة "آر.02795" من موسكو متجهة إلى سانت بطرسبرج بين الساعة 4 و5 مساءً (بتوقيت باريس).

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الطائرة أقلعت حوالي 180 كيلومترًا قبل اختفاء إشارة ADS-B (نظام تحديد الموقع الجغرافي الذي يستخدمه مراقبة الحركة الجوية)، دون أن يكون من الممكن تحديد السبب. وكانت الطائرة آنذاك على ارتفاع 8000 متر، بالقرب من ارتفاع إبحاره.

وبعد حوالي ساعة، أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حطام الطائرة المحترقة، والتي يشير شكل محركاتها، وكذلك الأحرف الأخيرة من تسجيلها ("795").

وخلال مقاطع فيديو أخرى تظهر سقوط الطائرة، تمكنت صحيفة "لوموند" من تحديد موقع تحطم الطائرة، في مرج جنوب قرية كوزنكينو بمنطقة بولوجوفسكي، وشوهدت عدة جثث، لكن ليس من الممكن حتى الآن التعرف عليها.

وبحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية، فقد تم العثور على ثماني جثث في روسيا في موقع حادث الطائرة الخاصة الذي أودى بحياة 10 أشخاص.

وذكرت تاس أن الطائرة كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

ويتواجد فلاديمير بوتين حاليا في جنوب غرب البلاد، في كورسك، لحضور مراسم عسكرية، بحسب محطة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية.

وظهر قائد فرقة فاغنر في مقطع فيديو صدر يوم الاثنين هو الأول منذ تخليه عن تمرده ضد الكرملين في يونيو الماضي. وادعى وهو يرتدي ملابس مموهة وتم تصويره في منطقة صحراوية، أنه كان مع مقاتلين من مجموعته في أفريقيا، حيث كان يعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات".

من جانبه، اعتبر البيت الأبيض في بيان أن وفاة بريجوجين "لن تكون مفاجأة لأحد".