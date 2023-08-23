رئيس محلية النواب: الحكومة ورثت إرثا ثقيلا والناس عايشة فوق بعض

دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى عقد حوار مجتمعي لبحث ملف ضوابط واشتراطات البناء، وذلك في ضوء حالة الحوار التي أرسى الرئيس السيسي قواعدها منذ توليه السلطة انطلاقا من مؤتمرات الشباب وختاما بجلسات الحوار الوطني.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى توافق القوى الوطنية والحزبية المشاركة بجلسات المحليات بالحوار الوطني بالإجماع على التوصيات الصادرة بشأن المحليات، مناشدا من جانبه بعقد حوار وطني لوضع الرؤية العامة حول ملف منظومة العمران بمشاركة الخبراء والحكومة والمجتمع المدني.

ولفت إلى مخالفة المواطنين قواعد البناء نتيجة صعوبات الحصول على الرخصة، مشيرا إلى بلوغ عدد طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء بالتزامن مع طرح القانون في صورته الأولى قبل إجراء التعديلات 2.8 مليون طلب.

وأوضح أن التوافق بشأن فلسفة العمران داخل مصر تقتصر على الحكومة والبرلمان، بينما على صعيدي الأحزاب والمطالبات الشعبية تتطلب مزيدا من محاولات الإقناع بالمسار الجديد من التحول، مؤكدا أن الحكومة ورثت إرثا ثقيلا على مدار عقود زمنية طويلة، قائلا: «إحنا ورثنا ناس عايشة فوق بعض على مستوى المدن والمراكز والأحياء والقرى بسبب سوء التخطيط».

وأضاف أن توسع السلطة التنفيذية بإقامة المشروعات القومية من الطرق والكباري؛ يمثل خطوة مهمة نحو التمدد الإجباري إلى المدن الجديدة إلى جانب تهدئة عملية البناء داخل العواصم والمراكز كثيفة السكان، مشيرا إلى غياب الرضا الشعبي؛ نتيجة عدم وضوح الصورة الكاملة أمام المواطن في ظل التركيز على متطلبات الحياة اليومية من الطعام والشراب وغيره.