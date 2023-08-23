مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا

قُضي وأصيب مجموعة من الأشخاص يُعتقد أنهم من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي تركي جديد دمر سيارة لهم بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، أنه "ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون باستهداف جوي عبر طائرة مسيرة تركية دمرت سيارة نقل (فان) على الطريق العام القامشلي - عامودا شمالي محافظة الحسكة".

وتابعت المصادر أن "مسيرة للجيش التركي استهدفت، عصر اليوم الأربعاء 23 أغسطس، سيارة من نوع فان بالقرب من مفرق قرية تل شعير على طريق القامشلي- عامودا، حيث أخرجتها عن الطريق لبعد أكثر من 100 متر من شدة الانفجار".

وأوضحت المصادر أن سكان قرية تل شعير خرجوا على صوت الانفجار ونقلوا القتلى والجرحى إلى المشافي الذين يعتقد أنهم من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، حيث تعرضت السيارة لأضرار مادية كبيرة، في حين أن مصادر مقربة من "قسد" قالت إن الضحايا هم صحفيين وصحفيات يعملون معها.

ويرتفع بذلك إلى 38 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة قوات "قسد" لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023م ، تسببت بمقتل أكثر 54 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 50 شخصا بجراح متفاوتة، جميعهم من مسلحي "قسد" بينهم عدد كبير من القيادات من الجنسيات.