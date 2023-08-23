الأمم المتحدة: طالبان استهدفت مسؤولين سابقين على الرغم من العفو الشامل

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أصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقريرا أورد عددا من الادعاءات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب سلطات الأمر الواقع "طالبان" ضد مئات المسؤولين الحكوميين وأفراد القوات المسلحة السابقين.

وذكر جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات وقعت على الرغم من تأكيدات طالبان بمنح عفو شامل لأولئك الأشخاص.

وقال المتحدث إن قسم حقوق الإنسان بالبعثة حصل على تقارير موثوقة، في الفترة بين سيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021 و30 يونيو 2023، تفيد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤولة عن 218 حالة قتل خارج نطاق القضاء، و14 اختفاء قسريا، وأكثر من 144 حادثة تعذيب وإساءة معاملة، و424 اعتقالا واحتجازا تعسفيا.

وذكر المتحدث أن معظم هذه الانتهاكات ارتكبت ضد أفراد سابقين في الجيش الوطني الأفغاني والشرطة والمديرية الوطنية للأمن.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن التقرير يقدم صورة واقعية مقلقة بشأن معاملة الأفراد المرتبطين بالحكومة وقوات الأمن الأفغانية السابقة منذ سيطرة طالبان على السلطة.

وذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان أن تلك الانتهاكات وقعت على الرغم من تعهدات سلطة الأمر الواقع بعدم استهداف أولئك الأشخاص، وقال إن ذلك يعد خيانة لثقة الناس.

ويُفصل التقرير الانتهاكات التي وقعت في جميع المقاطعات الأربع والثلاثين ترافقها شهادات من الضحايا وأسرهم.

وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على النظر بعناية في نتائج التقرير، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر منع وقوع مزيد من الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.