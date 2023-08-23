لجنة الانتخابات الباكستانية تقرر إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية حول موعد الانتخابات

قررت لجنة الانتخابات الباكستانية إجراء مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" بشأن الانتخابات العامة المقبلة وموعدها.



ومن المتوقع إجراء الانتخابات أوائل العام المقبل.



وخلال المشاورات، ستجري اللجنة محادثات أيضا بشأن خارطة طريق للانتخابات العامة المقبلة. وبالمثل، ستجري اللجنة مشاورات حول قضايا ترسيم حدود الدوائر الانتخابية والقوائم الانتخابية أيضا، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.



وذكرت مصادر أن عملية التشاور مع الأحزاب السياسية ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة.



وسيشارك في المشاورات، حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" وحزب "الشعب الباكستاني" وحزب "حركة الإنصاف الباكستانية" وحزب "الحركة القومية المتحدة الباكستانية" وحزب "الجماعة الإسلامية الباكستانية" وحزب "عوامي الوطني" وحزب "جمعية علماء الإسلام" وغيرها من الأحزاب الكبرى.