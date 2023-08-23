كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، عن رصد الوزارة 4 مشاكل رئيسية؛ بشأن تطبيق منظومة كارت الخدمات الموحد بمحافظة بورسعيد على مدار الاثني عشرة الماضية دارت أبرزها مع كبار السن حول مسح البصمة أو عدم امتلاك خط هاتف محمول.

وأشار خلال مقابلة متلفزة لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى تجاوز المشكلة الأولى بتجربة استخدام بصمة الوجه بدل من الأصبع والأخرى بالتعاقد مع إحدى شركات الهاتف المحمول لمنح خط مدته 3 سنوات بنصف التكلفة، معقبا: «بالنسبة لمسح البصمة يجرى تجربة بصمة الوجه لتطبيقها خلال أسبوعين».

وأوضح أن تطبيق منظومة التحول الرقمي باعتبارها تحولا جذريا في المجتمع تتطلب الخضوع للتجربة والفشل أحيانا أكثر من النجاح؛ بهدف التعلم والاستفادة وتدارك الأخطاء مستقبلا، لا سيما مع تفعيل المنظومة على المحافظات الأخرى.

وتابع: «بدأنا في بورسعيد بتجربة منظومة مصر الرقمية ثم التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاستثمار ومكاتب التوثيق، هما بيعلمونا ولازم إحنا كحكومة نتعلم من الشعب هو عايز إيه، وإيه اللي مضايقه أو بيبسطه؛ لأن هدف التحول الرقمي توصيل الخدمات بسهولة للمواطنين».

وأشار إلى بحث الوزارة اتخاذ إجراء مختلف حيال 4 آلاف كارت لكبار السن؛ لضمان عدم الانتظار بمكاتب البريد، لافتا إلى ربط رقم الهاتف المحمول بكل من الرقم القومي وكارت الخدمات الموحد وحساب البريد؛ بهدف التواصل بسهولة مع المواطن لتقديم الخدمات الإضافية، قائلا: «لو المواطن في عوز والدولة قررت تساعده؛ أصبح لديه حساب مفتوح بالبريد لتحويل الأموال عبر ماكينات السحب».

ولفت إلى تزويد الكارت ببصمة ذكية؛ بهدف التأكد من متلقي الخدمات الصحية والعلاجية في سبيل منع التحايل والفساد، مشيرا إلى صرف وزارة التموين 50 ألف كارت أسبوعيا عن طريق إرسال الرسائل النصية للمواطنين عبر الهاتف بمواعيد وأماكن الاستلام.