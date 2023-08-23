المدير التنفيذي للزمالك: ساعات قليلة ونسمع أخبار تفرح

أعلن اللواء حسن موسي، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ثقته في استمرار الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح بصفوف الفريق الأبيض لمواسم قادمة.

وقال المدير التنفيذي في تصريحات لبرنامج (ملعب الشمس):" هناك حالة من التفاؤل داخل نادي الزمالك، كل المسؤولين داخل وخارج النادي أيد واحدة، وهدف الجميع أولًا وأخيرًا الخروج بالنادي من هذا المأزق".

أضاف:" سياستنا الحالية داخل نادي الزمالك لحين دعوة الجمعية العمومية بموعد الانتخابات منع خروج أي مشكلة خارج أسوار النادي، نتكفل في الوقت الراهن بإنجاز كافة المهام لتكون في المسار الصحيح".

أكمل:" أطمئن جماهير الزمالك خلال ساعات هتسمعوا أخبار تفرح بحسم ملف استمرار زيزو وفتوح مع الفريق بنسبة 90%".

أتم:" لست منوطًا بإنهاء ديون الزمالك، هناك عدد كبير من رموز نادي الزمالك وجماهيره ورجال أعمال عرضوا مساعدتنا والوقوف خلف النادي للخروج الآمن من النقف المظلم والوصول إلى بر الآمان على المستوى المادي والمعنوي".