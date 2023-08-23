مقتل شخصين في هجوم لحركة الشباب جنوب العاصمة الصومالية

قتل شخصان على الأقل وأصيب عدة أشخاص آخرين جراء هجوم لحركة الشباب في جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان قائد الجيش الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محيي الدين، قال إن البلاد "دخلت المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من الصومال".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) الثلاثاء عن محيي الدين قوله إن "الحرب ضد ميليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن وترويع المواطنين حققت العديد من الانتصارات بسبب الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش الوطني والقوات الشعبية".

وأشار إلى أن "قوات الجيش الوطني كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال" ، موضحا أن "مختلف الاتجاهات التي هاجم فيها الجيش، العدو حققت نجاحاً كبيراً في العديد من المناطق".

وأكد محيي الدين أن "القوات المسلحة ستصل إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرهما من الخلايا الإرهابية" ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين.