تقارير: بعض مساعدي ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية

أعلن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسليم أنفسهم إلى السلطات في ولاية جورجيا، استعدادا للمثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية 2020.

وأفادت وسائل إعلام، بأن ترامب سيمثل أمام القضاء الأمريكي مرة أخرى غدا الخميس، في مناسبة هي الرابعة منذ مغادرته البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب ومساعديه يعتبرون المحاكمة تسييسا للقضاء وتدخلا في الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة سبوتنيك.

ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

وأمس الثلاثاء، قال ترامب إنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس، على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضية التدخل في الانتخابات.

يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.