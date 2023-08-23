دراسة: رفع درجة اللياقة البدنية تقلل من الإصابة باضطرابات القلب

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تعد اضطرابات القلب بتنوعها من الأمراض الخطيرة التي تهدد كبار السن، لكن دراسة حديثة كشفت إجراء وقائيا شديد الفعالية بنسبة ٩٨٪، وهو رفع درجة اللياقة البدنية التي يمكن قياسها والتحكم في زيادتها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من جامعة ينج منج شيو تونج التايوانية، أجرى دراسة على ١٥٥٠ شخصا لـ٩ سنوات، لمعرفة تأثير ارتفاع اللياقة البدنية على معدلات إصابات اضطرابات القلب.

تابع الفريق، المبحوثين، أثناء استخدامهم لجهاز المشي، حين يتم قياس وحدات الأيض المكافئ للمهمات، والتي تعبر عن مقدار الطاقة المبذولة لأداء عمل معين.

وجد الفريق أنه مع ارتفاع كل وحدة أيض مكافئ تقل العرضة لاضطرابات الأذين بـ٨٪، والجلطات بـ١٢٪، والأحداث القلبية العكسية بـ١٤٪.

وأوضحت الدراسة أن بلوغ عدد وحدات الأيض المكافئ للشخص أكثر من ٨ وحدات يقلل عرضته للاضطرابات القلبية على اختلاف أنواعها بـ٩٨٪.