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مدفيديف: أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم

رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف

نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 6:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 6:16 ص

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن "أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم" نتيجة للصراع الحالي.

وأضاف: "كل هذا أصبح واضحا الآن... والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية"، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

وقال مدفيديف إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشن الآن "حربا هجينة، لكنها شاملة تماما ودموية في أوكرانيا على أيدي نظام كييف".

وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث، في حال وقوعها، يجب أن تصبح درسا لـ"المراقبين".

وقال مدفيديف في وقت سابق إن "هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه"، مشددا على أنه "لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الإرهابي الحالي تماما".


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