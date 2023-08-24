طرح ميزة إنشاء أسماء تلقائية لمجموعات واتساب

قدم تطبيق واتساب، اليوم ميزة تتيح للمستخدمين، إنشاء مجموعات عبر تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى تسميتها، وهو تحديث للطريقة الحالية التي تتطلب من المستخدمين تحديد أسماء المجموعات أثناء الإنشاء.

وأعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن التحديث عبر صفحته في فيسبوك وقناة ميتا عبر إنستجرام، وتساعد هذه الميزة المستخدمين على إنشاء مجموعة، حتى لو لم يقرروا موضوعا بعد أو يحتاجون إلى إنشاء مجموعة بسرعة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التكنولوجيا، أنه على الرغم من كون الميزة بسيطة، إلا أن عدم الاضطرار إلى تسمية كل دردشة جماعية، يجب أن يكون مفيدًا في تلك الأوقات التي يتم فيها إرسال رسائل جماعية لأحداث لمرة واحدة.

وأضاف الموقع أنه ستقتصر المجموعات غير المسماة على ستة مشاركين، بدلاً من أكثر من ألف مشارك يمكنهم عادةً الانضمام إلى مجموعة واتساب.

وسيستخدم التطبيق الأسماء التي قام صاحبها بحفظ جهات الاتصال الفردية بها لإنشاء اسم مجموعة، مما يعني أن أسماء المجموعات ستظهر بشكل مختلف للمشاركين المختلفين (لذلك إذا كان لدى المستخدم جهة اتصال محفوظة باسم "أمي"، فسيرى "أمي" في اسم الدردشة الجماعية).

وسيتم طرح ميزة تسمية المجموعة التلقائية الجديدة عالميًا لمستخدمي واتساب خلال الأيام القادمة على أنظمة "آي أو أس" و"أندرويد" والويب وماك أو أس.