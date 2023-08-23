انهيارات طينية تؤدي إلى إغلاق المدارس والمكاتب في قرى بمدينة كاهسيونج في تايوان

ذكرت السلطات المحلية أن الانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا بجسر متنقل في مقاطعة تاويوان" بمدينة "كاهسيونج"، مما أدى إلى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في ثلاث قرى اليوم الأربعاء.



وقالت وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم إن تدفقا للأنقاض الناجمة عن انهيار أرضي في نهر "يوسوي" أدى إلى انجراف أجزاء من جسر "مينجبا كيلو" المؤقت، الذي يشكل جزءا من "الطريق السريع الجنوبي"، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في قرى "فوسينج" و"لافولان" و"ميشان" في المنطقة.



وأعلن مكتب منطقة "تاويوان" إغلاق المدارس والمكاتب في تلك القرى اليوم الأربعاء لأسباب أمنية.



وكان الجسر، الذي يخدم حوالي 500 ساكن في القرى الثلاث، قد دمر في عام 2021، في أعقاب أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وتم بناء جسر مؤقت بعد ذلك.