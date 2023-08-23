فلسطين: إهمال وانتهاكات طبية متصاعدة بحق الأسرى في سجون الاحتلال

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، أن إدارة سجون الاحتلال تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، نقلا عن محاميها معتز شقيرات، إن الأسيرين شادي عموري ومحمد اخميس، يواجهان ظروفا صحية مقلقة، وسط إهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب لهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت إن الأسير المعزول شادي عموري (43 عاما) من مخيم جنين، والقابع في معتقل إيشل، يعاني العديد من المشكلات الصحية، علما أنه معتقل بتاريخ 19 يونيو 2002، ومحكوم بالمؤبد وعشرين عاما.

أما الأسير محمد باسم اخميس من مدينة الخليل، والقابع في سجن رامون، فهو يعاني مشكلات في القلب، وتشنجات مستمرة في العضلات، مع إصرار إدارة السجن على المماطلة في إجراء الفحوصات المطلوبة له.

وشرع الأسير اخميس بتاريخ 10 أغسطس الجاري، بإضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي، إلا أنه اضطر بعد يومين إلى فك إضرابه، نظرا إلى صعوبة وضعه الصحي، وقد عُزل مباشرة.

يُذكر أن اخميس اعتقل بتاريخ 23 نوفمبر 2022، وهو أسير إداري تم تمديد حكمه الإداري مرتين، بواقع ستة أشهر لكل مرة.

وفي هذا الصدد، رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارة محاميها يوسف ميتيا، حالتين مرضيتين يقبعان داخل سجن نفحة، إحداهما حالة الأسير أحمد علي أبو جابر (64 عاما) من كفر قاسم، ويعاني من مشكلات في القلب نتيجة تعرضه لسكتة قلبية أصيب بها بتاريخ 9 ديسمبر 2021، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تركيب جهاز له لتنظيم نبضات القلب، وما زال يتناول العديد من الأدوية يوميا.

يُذكر أن الأسير محكوم بالسجن مدة 57 عاما أمضى منها ما مجموعه 38 عاما داخل سجون الاحتلال.

ويعاني الأسير أحمد يوسف شناوي (57 عاما) من مخيم عسكر من محافظة نابلس، من مشكلة في الكف كانت ناتجة عن إعطائه إبرة في كف يده اليمنى دون تشخيص صحيح لحالته الطبية، وكان من المفترض أن يتم تقديم العلاج اللازم له بشكل دوري، إلا أن إدارة السجن ما زالت ترفض تقديم ذلك.

يُذكر أن الأسير شناوي محكوم بالسجن 3 مؤبدات وهو متزوج ولديه 7 أبناء.