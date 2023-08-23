مدفيديف: روسيا اضطرت إلى شن عملية عسكرية لمنع شن عدوان كبير ضدها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب والسلطات الأوكرانية خططوا لشن عمل عدواني كبير ضد روسيا، وإن موسكو اضطرت إلى شن عملية عسكرية خاصة.

وأضاف مدفيديف، في تصريحات اليوم: "من المعروف كيف تصرف الغرب وعملاؤه في كييف بشأن الوضع في دونباس. لقد كان نفس النفاق، ونفس الحيل، ونفس الأجندة الخفية. وكانت الاستعدادات تجري تدريجيا على جميع المسارات الممكنة لعمل عدواني واسع النطاق ضد روسيا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وذكر أنه فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، "بعد الفشل في الحصول على ضمانات بأن عدونا لن ينضم إلى الحلف العسكري المتضخم بالفعل، أوضحنا موقفنا تماما. كان علينا إطلاق عملية عسكرية خاصة."

وأضاف أن "هناك فرقا كبيرا بين الثقة في شركائك والسذاجة. لقد فشلوا في أن يجعلوا منا حمقى".

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن "أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم" نتيجة للصراع الحالي.

وتابع: "كل هذا أصبح واضحا الآن، والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية"، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشن الآن "حربا هجينة، لكنها شاملة تماما ودموية في أوكرانيا على أيدي نظام كييف".

ولفت إلى أن مثل هذه الأحداث، في حال وقوعها، يجب أن تصبح درسا لـ"المراقبين".

وقال مدفيديف في وقت سابق إن "هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه"، مشددا على أنه "لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الإرهابي الحالي تماما".