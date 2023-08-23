الأمم المتحدة تشيد بالأنشطة الاقتصادية لرائدات الأعمال الأفغانيات

في اليوم العالمي لرواد الأعمال، أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لرائدات الأعمال الأفغانيات بمختلف أنحاء البلاد، مشيدة بجهودهن في توفير فرص عمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "في اليوم العالمي لرواد الأعمال، نشيد برائدات الأعمال الأفغانيات الرائعات، اللاتي نعمل معهن على الصعيد الوطني. نحن نفخر بدعمهن، وندعم حملتهن من أجل الابتكار وتوفير فرص عمل والمشاركة والمساهمة في النمو الاقتصادي، رغم كل المصاعب"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة "في خضم التحديات الهائلة، أصبحت رائدات الأعمال حجر الأساس للاقتصاد. لقد تفوقت هؤلاء النساء في مجالات متنوعة، من مشروعات الحرف اليدوية المتواضعة، إلى المشروعات الواسعة عبر القطاعات. توفر أعمالهن فرص عمل محلية وتعزز الاستدامة الذاتية، مما يعزز المرونة الاقتصادية في البلاد. إن اعتراف الأمم المتحدة بمساهمتهن يسلط الضوء على تأثيرهن بعيد المدى".

غير أن رائدات الأعمال الأفغانيات أعربن عن قلقهن، معربات عن عدم دعم الأمم المتحدة لهن.

وذكرت نفيسة دانيش، عضوة غرفة التجارة النسائية "الأمم المتحدة ليس لديها إلا مكاتب فارهة، والتي تكلف مبلغا ضخما شهريا، لكنها للأسف لا تدعم المرأة على الإطلاق وفي مثل هذا الوضع، أنا شخصيا بوصفي رائدة أعمال، اتوقع تعاون الأمم المتحدة مع رائدات الأعمال الأفغانيات".