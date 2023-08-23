وكيل صحة البحيرة يفتتح مكتب لتطعيم الحجاج والمعتمرين بشبراخيت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، مكتب لتطعيم الحجاج والمعتمرين بالمركز الطبي الحضري بالإدارة الصحية بشبراخيت.

حضر الافتتاح اللواء محمد أحمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت، ومحمد وجيه خالد عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة بطيشة مدير عام الوقائي بالمديرية، والدكتور يحيي زيدان مدير الإدارة الصحية بشبراخيت، والدكتور حسام النويهي المدير الوقائي بالإدارة.

جاء ذلك تيسيرًا على المواطنين المسافرين لأداء فريضتي الحج والعمرة، وتم تجهيز المكتب بمشاركة الجهود الذاتية بإدارة شبراخيت، ويقدم المكتب خدمات تطعيم المسافرين لأداء فريضة الحج والعمرة.