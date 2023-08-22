 وليد الفراج يلمح إلى انتقال راموس للدوري السعودي - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أغسطس 2023 5:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

وليد الفراج يلمح إلى انتقال راموس للدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 4:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 4:31 ص

لمحة الإعلامي السعودي وليد الفراج، إلى الحقوقي سيرجيو راموس من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد أشارت التقارير الصحفية في وقت سابق إلى اهتمام فريق اتحاد جدة بالتعاقد مع راموس هذا الصيف، من أجل تعويض بسيط لأحمد حجازي الذي تم اختياره في الرباط كروسي.

ونشر وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة مدافعة عن سيرجيو راموس، معلقًا عليها: "48 ساعة وبفضل الله".

وكان راموس قد رحل عن اللقاء التالي باريس سان جيرمان في شهر يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع النادي العاصمي، لكنه لم يكشف عن خطوته القادمة حتى الآن.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك