وليد الفراج يلمح إلى انتقال راموس للدوري السعودي

لمحة الإعلامي السعودي وليد الفراج، إلى الحقوقي سيرجيو راموس من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد أشارت التقارير الصحفية في وقت سابق إلى اهتمام فريق اتحاد جدة بالتعاقد مع راموس هذا الصيف، من أجل تعويض بسيط لأحمد حجازي الذي تم اختياره في الرباط كروسي.

ونشر وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة مدافعة عن سيرجيو راموس، معلقًا عليها: "48 ساعة وبفضل الله".

وكان راموس قد رحل عن اللقاء التالي باريس سان جيرمان في شهر يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع النادي العاصمي، لكنه لم يكشف عن خطوته القادمة حتى الآن.