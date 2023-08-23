مهنة الطهي كانت جواز مروره من سجون سان بطرسبرج إلى ردهات قصر الكرملين، إذ جعلته أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلقبه الإعلام الغربي بـ"طباخ بوتين" ثم لمع نجمه عبر تزعمه مجموعة فاجنر شبه العسكرية الخاصة التى دفعه تنامي نفوذها إلى التمرد على القيادة العسكرية الروسية، إنه "يفجيني بريجوجين" قائد فاجنر الذي أفادت وسائل إعلام روسية بمصرعه و9 آخرين في حادث تحطم طائرة خاصة شمال موسكو.

ينحدر بريجوجين من مدينة سان بطرسبرج حيث ولد في يونيو عام 1961، وهو صاحب سجل إجرامي منذ صباه حيث أدين لأول مرة بالسرقة في عام 1979 حينما كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف مع وقف التنفيذ.

وبعد مرور عامين فقط حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا بتهمة السرقة والسطو، أمضى 9 سنوات منها خلف القضبان، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وعقب إطلاق سراحه، أنشأ سلسلة من الأكشاك لبيع النقانق في سان بطرسبرج، وفي غضون بضع سنوات في تسعينيات القرن الماضي نجح في فتح سلسلة مطاعم راقية وفاخرة في المدينة، كانت جسرا للعبور نحو عالم جديد مختلف وعلاقات مع كبار الشخصيات في روسيا.

وقد نال مطعمه الشهير "نيو آيلاند" إعجاب بوتين كثيرًا لدرجة أنه بعد أن أصبح رئيسًا بدأ في اصطحاب ضيوفه الأجانب إليه.

وبعد سنوات تعاقدت الحكومة الروسية مع شركة "كونكورد" التي يمكلها بريجوجين لتزويد الكرملين بالطعام وبات يلقب بـ "طباخ بوتين". كما فازت الشركات التابعة لبريجوجين بعقود توريد أغذية للجيش الروسي والمدارس التي تديرها الدولة.

وكان عام 2014 بداية انخراط بريجوجين في عالم السياسة وذلك مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، حيث بدأ نشاط شركة عسكرية خاصة غامضة مرتبطة به تقاتل القوات الأوكرانية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

وعرفت الشركة الخاصة باسم فاجنر وهو الاسم السري الذي استخدمه أحد قادتها في اتصالاته، حيث هذا القائد معجباً بموسيقى الموسيقار فاجنر الألماني الذي عاش في القرن التاسع عشر.

وخلال أقل من 10 سنوات على تأسيسها، تطورت فاجنر ليصبح لديها شبكة ضخمة من الأعمال التجارية تنشط في 4 قارات، إذ تمكنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية من تحديد 64 شركة مرتبطة بمؤسس فاجنر، وذلك من خلال التحقق من سجلات شحن وقواعد بيانات حكومية، ووثائق عقوبات، مشيرة إلى أن أكثر من نصف تلك الشركات تستخدمها فاجنر كشبكة معقدة من الشركات الصورية لإخفاء تدفق الأموال والعتاد التي ترتبط في النهاية بالكرملين.

وعلى هذا النحو، كانت فاجنر حتى وقت قريب أداة مفيدة للسياسة الخارجية الروسية، لإبراز قوتها، ودعم حلفاءها، إلا أن الأشهر الأخيرة حملت معها تطورات أدت لتحول تلك الأداة إلى شوكة في خاصرة روسيا، بدأت بخلافات بين بريجوجين وكبار القادة العسكريين الروس وعلى رأسهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان للجيش الروسي فاليري جيراسيموف وصلت إلى حد توجيه بريجوجين اتهامات لهما بالخيانة، لكن يبدو أن النجاحات التي كانت تحققها فاجنر في ساحة القتال بأوكرانيا لاسيما في مدينة باخموت دفعت الكرملين إلى التزام الصمت لفترة طويلة حيال تلك التجاوزات، مع السعي إلى تسوية هادئة للموقف عبر دعوة المقاتلين المتطوعين لإبرام عقود مع وزارة الدفاع الروسية، وهو الأمر الذى قابلته فاجنر بالرفض رغم دعم بوتين الواضح لتلك العقود.

وكانت هذه الشرارة الأولى لتمرد فاجنر على القيادة، والذي سرعان ما تحول لتمرد مسلح تفجر مع اتهام بريجوجين للجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا مما أدي لمقتل ما وصفه بعدد "هائل" من عناصر فاجنر، معلنا الزحف للخلف نحو موسكو، والسيطرة على المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف، التي تدار منها العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وإزاء ذلك المشهد غير المألوف، خرج الرئيس الروسي في خطاب مقتضب مدته 5 دقائق توعد فيه بعبارات واضحة كل من يحمل السلاح في وجه الجيش الروسي برد حاسم وقاس، متهما فاجنر بالخيانة وتوجيه طعن في الظهر لروسيا.

وكان من اللافت أنه لم تمض ساعات حتى تم انهاء التمرد بعد وساطة من جانب الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، حيث تم التوصل لاتفاق بموجبه غادر بريجوجين وعناصره روسيا إلي بيلاروسيا، وقد اتسمت هذه التسوية بالغموض والذي يبدو أنه سيبقي طويلا بعد مصرع بريجوجين في حادث تحطم طائرة شمال موسكو عقب شهرين فقط من تمرده.