البيت الأبيض: وفاة بريجوجين لن تكون مفاجأة لأحد

اعتبر البيت الأبيض، في بيان، أن وفاة زعيم فاجنر شبه العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين "لن تكون مفاجأة لأحد".

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التنفيذي الأمريكي، إن احتمال وفاة زعيم فاجنر يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة الأربعاء في روسيا "لن يشكل مفاجأة لأحد".

وقال البيت الأبيض إنه تم أيضًا إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون على علم بالوضع، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتم العثور على جثث ثمانية أشخاص في موقع الحادث، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن خدمات الطوارئ الروسية.

وخلال مقاطع فيديو أخرى تظهر سقوط الطائرة، تمكنت صحيفة "لوموند" من تحديد موقع تحطم الطائرة، في مرج جنوب قرية كوزنكينو بمنطقة بولوجوفسكي، وشوهدت عدة جثث، لكن ليس من الممكن حتى الآن التعرف عليها.

وبحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية، فقد تم العثور على ثماني جثث في روسيا في موقع حادث الطائرة الخاصة الذي أودى بحياة 10 أشخاص.

وذكرت تاس أن الطائرة كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

ويتواجد فلاديمير بوتين حاليا في جنوب غرب البلاد، في كورسك، لحضور مراسم عسكرية، بحسب محطة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية.

وظهر قائد فرقة فاغنر في مقطع فيديو صدر يوم الاثنين هو الأول منذ تخليه عن تمرده ضد الكرملين في يونيو الماضي. وادعى وهو يرتدي ملابس مموهة وتم تصويره في منطقة صحراوية، أنه كان مع مقاتلين من مجموعته في أفريقيا، حيث كان يعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات".