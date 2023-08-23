بايدن عن احتمالية وفاة زعيم فاجنر: قليل من الأشياء تحدث في روسيا دون أن يكون لبوتين علاقة بها

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على احتمالية وفاة زعيم فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين: قائلاُ: "لا أعرف تمامًا ما حدث بعد، لكنني لست متفاجئًا".

وقال الرئيس الأمريكي، الذي كان يتحدث من جبال الغرب الأمريكي، حيث يتواجد مع عائلته: "قليل من الأشياء تحدث في روسيا دون أن يكون لبوتين علاقة بها"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وكانت البيت الأبيض، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التنفيذي الأمريكي، أدريان واتسون، أعلنت أن احتمال وفاة زعيم فاجنر يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة الأربعاء في روسيا "لن يشكل مفاجأة لأحد".

وقال البيت الأبيض، إنه تم أيضًا إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون على علم بالوضع، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتم العثور على جثث ثمانية أشخاص في موقع الحادث، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن خدمات الطوارئ الروسية.

وخلال مقاطع فيديو أخرى تظهر سقوط الطائرة، تمكنت صحيفة "لوموند" من تحديد موقع تحطم الطائرة، في مرج جنوب قرية كوزنكينو بمنطقة بولوجوفسكي، وشوهدت عدة جثث، لكن ليس من الممكن حتى الآن التعرف عليها.

وبحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية، فقد تم العثور على ثماني جثث في روسيا في موقع حادث الطائرة الخاصة الذي أودى بحياة 10 أشخاص.