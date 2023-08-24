قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء، رصد حالتين مصابتين بالمتحور الجديد EG.5، مشيرًا إلى أن أعراضه ليست شديدة، ولا يصيب الجهاز التنفسي السفلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المتحور الجديد يتسم بسرعة الانتشار فقط، مؤكدًا أن الحالات المكتشفة مستقرة، وتعالجان منزليًا.

وذكر أن أعراض المتحور الجديد تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب الحلق، والسعال، والتكسير في الجسم، والتغير في حاسة الشم، لافتًا إلى أنها تنتهي تمامًا مع العلاج السليم.

وتابع: «الكمامة بمثابة خط وقائي وليس خطًا عقابيًا»، مناشدًا المصابين بأعراض البرد ارتداء الكمامة، حماية للنفس والآخرين والأهل والمجتمع.

ونفى وجود داعٍ - حتى الآن - لارتداء الشخص السليم للكمامة، بعد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد، قائلًا إن أعراض EG.5 بسيطة، ولا تمثل أي ضغط على المنظومة الصحية.

وأوضح أن التخوف من سرعة انتشار هذا المتحور، وانتقاله إلى فئات معينة، وهم: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الأمراض السرطانية والمناعية.

وناشد الفئات السالف ذكرها، اللجوء إلى الرعاية الطبية العاجلة عند الإصابة بأعراض؛ ارتفاع الحرارة، والآلام في الحلق، والكحة المستمرة، والسيلان في الأنف.

وأكد أن المنظومة الصحية لديها الخبرة الكافية لمعرفة الإصابة بفيروس كورونا، بالطرق التشخيصية المكتشفة، مختتمًا: «أطالب بالبعد عن القلق بكل الطرق، وأشدد على الحذر فقط لا غير، فلا داع للاستهانة أو القلق بسبب هذا المتحور».