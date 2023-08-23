وكالة الطاقة الذرية وكوريا الجنوبية تنشآن آلية لتبادل المعلومات حول تصريف المياه من فوكوشيما

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الجنوبية على إنشاء آلية لتبادل المعلومات، حيث من المتوقع أن تبدأ اليابان تصريف مياه الصرف الصحي من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة، في المحيط الهادئ غدا الخميس.

وقالت الوكالة في بيان، صدر أمس الثلاثاء، باسم رئيسها، رافائيل جروسي إن الجانبين اتفقا على إنشاء إطار لتدفق المعلومات، يطلق عليه اسم "آلية المعلومات لفوكوشيما بين كوريا الجنوبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أنه بموجب الآلية، ستقدم الوكالة بشكل منتظم معلومات، يتم تحديثها حول تصريف المياه إلى كوريا الجنوبية وستعقد مؤتمرات عبر الفيديو بشكل منتظم.

وعندما تثير المعلومات المشتركة تساؤلات أو تتطلب المزيد من المراجعة، فسوف يسمح للخبراء الكوريين الجنوبيين زيارة المكتب الدائم للوكالة، الذي تم إنشاؤه في محطة "فوكوشيما" لرصد وتقييم تصريف المياه.

وذكرت الوكالة أن الاتفاق حول الآلية، جاء بعد زيارة جروسي إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي.