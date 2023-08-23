رينجرز يتعادل مع أيندهوفن في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا

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تعادل فريق جلاسكو رينجزر الإسكتلندي مع ضيفه أيندهوفن الهولندي 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى جلاسكو رينجرز الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحزره عبد الله سيما في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، تعادل أيندهوفن بهدف سجله إبراهيم سنجاري في الدقيقة 61 قبل أن يسجل رينجرز الهدف الثاني عن طريق رابي ماتوندو في الدقيقة 76 إلا أن أيندهوفن سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق لوك دي يونج.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق كبونهاجن الدنماركي على مضيفه راكوف البولندي بهدف نظيف أحرزه بوجدان راكوفيتان، لاعب راكوف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة.

وفي مباراة ثالثة، فاز رويال أنتويرب البلجيكي على أيك أثينا اليوناني بهدف نظيف.

ويدين أنتويرب بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسنت يانسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وشهد اللقاء طرد جيلي باتاي لاعب أنتويرب في الدقيقة 51. وتقام مباريات الإياب يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم حسم الفرق الثلاثة الصاعدة لدور المجموعات.