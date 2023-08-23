الرئيس الألماني يُحمل نظيره البيلاروسي المسؤولية عن المعارضين السجناء

حَمَّل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المسؤولية بشكل شخصي عن المعارضين السجناء في بيلاروس.



وجاء في نص خطاب يعتزم شتاينماير إلقاءه خلال فعالية بالقصر الرئاسي بيلفو في برلين مساء اليوم الأربعاء القول إن أشخاصا مثل زعيمة المعارضة ماريا كولسنيوفا أو المحامي ماكسيم سناك وآخرين كثيرين يقبعون في السجن " فقط لأنهم نادوا بالعدل والحرية والديمقراطية".



وأضاف شتاينماير:" نعرف أن ظروف السجن تزداد سوءا ووحشية منذ شهور لدرجة أن السجناء لا يتلقون رعاية طبية كافية وأنهم لم يعودوا يحصلون على مشورة قانونية وأن كثيرا منهم لم يعد يرى وجها مألوفا منذ شهور".



وتابع شتاينماير أنه يرغب في أن يبعث برسالة واضحة إلى لوكاشينكو:" نظام حكمكم مسؤول عن حياة هؤلاء الأشخاص. لن نشيح بأبصارنا بعيدا. لن ننسى ماريا كولسنيوفا وماكسيم سناك وكل الآخرين".



يذكر أن كولسنيوفا كانت من زعيمات الاحتجاجات التي عمت أرجاء بيلاروس عام 2020 للتنديد بالانتخابات الرئاسية التي اعتبرتها المعارضة انتخابات مزيفة. وتم إلقاء القبض على كولسنيوفا في السابع من سبتمبر 2020 وصدر حكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما لإدانتها بالتآمر لقلب نظام الحكم.



وصدر حكم على سناك بالسجن لمدة عشرة أعوام. وأُصِيْبَتْ كولسنيوفا بمرض خطير في محبسها في الوقت الراهن.



ومُنِحَت كولسنيوفا بالمشاركة مع الحقوقيتين البيلاروسيتين سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا زيبكالو في العام الماضي جائزة شارلمان والمعروفة في ألمانيا بجائزة كارل المقدمة من مدينة آخن الألمانية تكريما لجهودهن من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.



يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يتهمون جهاز السلطة برئاسة لوكاشينكو في بيلاروس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهناك تقارير متكررة عن سوء معاملة سجناء وإخفائهم.