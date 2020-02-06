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مسيرة تركية تستهدف سيارة تقل صحفيين في شمال شرق سوريا

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:00 م

استهدفت مسيرة تركية، اليوم الأربعاء، سيارة تقل صحفيين، قرب مزار شيخ جبر الواقعة على طريق علي فرو الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، ضمن مناطق «الإدارة الذاتية» بريف الحسكة، مما أدى إلى مقتل السائق وإصابة آخر.

وبحسب ما نشره موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام إلى 37.

وذكر المرصد السوري، أن تلك الاستهدافات تسببت بمقتل 54 شخصا، بالإضافة لإصابة أكثر من 50 شخصا بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

- 12 مدنيًا بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

- 39 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

- 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

- 18 استهدافًا على الحسكة، أسفر عن مقتل 9 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و23 قتيلًا عسكريًا.

- 2 استهداف على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

- 17 استهدافا في ريف حلب، أسفر عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و16 من العسكريين.

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