أحيت فرقة أنغام الشباب الليلة السادسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الأغانى الشهيرة، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

وقدم نجوم فرقة أنغام الشباب باقة متنوعة من الأغانى الشهيرة تغنى بها الفنانون "فارس، تامر سعيد، ضياء عز الدين"، كما تغنى فريق "شباب لايف" بالفرقة بمجموعة من الأغانى لنجوم الطرب، بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تغنى بها الفنانون "كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي".

يذكر أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا".