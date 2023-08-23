ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني اتسمت بتكافؤ الفرص

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني استغرقت ساعات طويلة، موضحًا أنها شهدت مشاركة من عشرات المتحدثين.

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «عشرات المتحدثين شاركوا في الجلسات دون أن يقاطعهم أحد في شيء قالوه، كما أن مدد الكلام متساوية تقريبا، وبالتالي، فإن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص موجودة».

وأكمل: «كل مَن تحدثوا حضّروا للكلمات التي ألقوها مع أنفسهم وأحزابهم والقوى التي يمثلوها، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية بذلوا جهدًا هائلًا من أجل جمع هذه المشاركات»، مشيرًا إلى تفريغ كل جلسة في ملف كامل.

وواصل: «مجلس الأمناء استعرض كل ذلك، وقبلها اللجان المصغرة، وفي النهاية يتم الخروج بتوصيات لمجلس الأمناء يعكف عليها بالساعات الطويلة للخروج بتوصيات ومقترحات».

وفي سياق آخر، نوه أنّ التعليم قبل الجامعي في مصر يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بالأبنية التعليمية، إذ تشهد مصر عجزًا بالفصول يصل إلى 50 ألف فصل، والثانية تتمثل في عجز المدرسين بعدد يتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف معلم.

وأوضح أن مصر بها تعليم خاص وتعليم خاص دولي وتعليم خاص مصري وتجريبي وتعليم حكومي وتعليم أزهري، مشيرًا إلى أن هناك نقطة كانت موضع شكوى، وهي اختلاف السياسات.

وتابع: «نعني باختلاف السياسات أن بعض المدارس تُعلم اللغة العربية والأخرى لا تعلمها، ومدارس تُدرس التاريخ وأخرى لا تدرسه، وفي الحوار الوطني قلنا إن الأنماط التعليمية المختلفة مقبولة في أي دولة، لكن لابد أن تكون هناك سياسات تعليم موحدة، ويمكن لكل مدرسة أن تضع المناهج التي تريدها، لأن ذلك حقها، ولكن يجب ألا تخرج المواد الرئيسية الضرورية من إطار أنماط التعليم، فالتعليم الخاص ليس من حقه استبعاد اللغة العربية واستبعاد التربية الوطنية».

واختتم: «بالنسبة للأبنية التعليمية، فقد اقترحنا وجود سماح قانوني للمجتمع المدني أن يبني مدارس ويشجع على بنائها، ويكون ذلك بناءً على اتفاقات مع وزارة التربية والتعليم وإدارتها، ويكون ذلك وفقا لسياسات التعليم الموحدة، وبالنسبة للعام الدراسي، فقد اقترحنا أن يبدأ في 15 سبتمبر وليس 1 أكتوبر، حتى تجد الوزارة حلا بخصوص المناهج، فإما تقلل المناهج أو تزود أيام العام الدراسي».

