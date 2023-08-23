نفى ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، ما يتردد بأنه سيسمح لماسون جرينوود أن يعيد بناء مسيرته في الاتفاق، خاصة بعدما أشارت تقارير إعلامية أن الأندية السعودية تعتزم تقديم عروض للمهاجم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" ان اللاعب الإنجليزي جرينوود - 21 عاما - يبحث عن ناد جديد بعدما تم إنهاء عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، يوم الإثنين الماضي، عقب إجراء تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر بشأن سلوكياته.

ولكن في رد فعل عن الأنباء التي ادعت أن جيرارد يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع جرينوود، رد المدير الفني للاتفاق، ولاعب خط الوسط السابق في المنتخب الإنجليزي ، على هذه الأنباء عبر حسابه بتطبيق إنستجرام قائلا "أنباء كاذبة".

واستبعد مانشستر يونايتد لاعبه جرينوود منذ 30 يناير 2022 في أعقاب إدعاءات تخص سيدة شابة، عقب نشر صور وتسجيلات فيديو عبر شبكة الإنترنت.

وكان جرينوود يواجه اتهامات بمحاولة الاغتصاب والإعتداء قبل أن تعلن دائرة النيابة العام قبل ستة أشهر ونصف الشهر غلق القضية.

وظل اللاعب موقوفا من قبل مانشستر يونايتد طوال تلك الفترة وأعلن النادي أن جرينوود لن يعود إلى أولد ترافورد.