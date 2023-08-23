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محافظ القاهرة: نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تجربة فريدة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
محمد عبدالناصر
نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 1:15 م

نظمت محافظة القاهرة، لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى، لبحث مساهمتهم فى نشر الوعى بمبادرة رئيس الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية ومشاركتهم فى مساعدة الراغبين على التسجيل بمنصة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg والذى بدأ من أول أبريل ويستمر حتى نهاية أغسطس الجارى.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى يعد تجربة فريدة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب بهدف إنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية.

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هى المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.

وأضاف أن المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة.


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