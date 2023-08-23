قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» بوزارة الصحة وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اختيار فترة الألف يوم الأولى من عمر الطفل (أشهر الحمل + أول عامين)؛ يرجع إلى أهميتها في تكوين 85 % من قدرات الإنسان النفسية والجسدية والنفسية والاجتماعية.

وأضافت خلال مقابلة متلفزة لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن مشكلة مصر تكمن في نقص الوعي وعدم الحصول على الحق في المعرفة، مشيرا إلى استهداف المبادرة مد جسور التواصل والثقة مع الأم؛ بشأن أهمية تنظيم النسل وتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة.

ولفتت إلى إطلاق الجانب العملي من المبادرة على مجموعة من العينات عشوائية بالمحافظات منذ عام 2015 وعلى مدار 8 سنوات، حتى موعد إعلان التدشين الرسمي بالعام 2021 كمبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، معقبة: «المبادرة حققت نتائج مثمرة إلى أن تبناها الرئيس كمبادرة رئاسية تضمن حصول كل طفل على الحقوق السبعة بالألف يوم».

وأشارت إلى تقديم خدمات المبادرة داخل وزارة الصحة بمراكز الرعاية الصحية والأولية والمستشفيات، لافتة إلى تأهيل أعضاء الفريق الصحي من الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي لتقديم خدمات المشورة بالمبادرة، قائلة: «الصيادلة والأسنان والخدمة الاجتماعية والعلاج الطبيعي شغلهم قليل جدًا، لذلك سيتم تدريبهم وفقا لبرامج علمية معتمدة؛ لتقديم المشورة الأسرية».

ونوهت إلى تشديد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على المستشفيات الخاصة بتقليل عمليات الولادة القيصرية وتحسين رعاية الحضانات وتحويلها إلى حضانة صديقة للام والطفل قياسا بالمستشفيات الحكومية، معقبة: «عندنا مشكلة الحضانة المقفولة، حرمان الطفل من الأم خطر يدمر نفسية الطفل ويقلل مستوى المناعة».