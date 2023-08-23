تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع فى اليابان خلال أغسطس الحالي بعد ارتفاعها في يوليو الماضي.

وارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 7ر49 نقطة مقابل 6ر49 نقطة خلال يوليو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات في قطاع التصنيع تراجعا خلال الشهر الحالي في حين استقر المؤشر الفرعي للتوظيف دون تغيير لينهي 28 شهرا من الارتفاع. وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ثلاثة شهور.

في الوقت نفسه أشار تقرير جيبون بنك إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان من 8ر53 نقطة في الشهر الماضي إلى 3ر54 نقطة خلال الشهر الحالي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع من 2ر52 نقطة في الشهر الماضي إلى 6ر52 نقطة في الشهر الحالي.