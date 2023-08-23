الرابطة الطبية الأوروبية: عروض الأفلام سببت انتشارا كبيرا لمتحور كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن عروض الأفلام في الفترة الأخيرة، سببت انتشارًا كبيرًا لمتحور كورونا «EG.5»، المعروف أيضًا باسم «أيريس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن عدد إصابات كورونا حول العالم ارتفع إلى 770 مليون إصابة، منذ بداية الجائحة وحتى الآن، مرجحًا أن يكون العدد المسجل أكبر من ذلك بكثير.

وأوضح أن تلك الأرقام غير دقيقة؛ لأن العديد من الأشخاص يصابون بالفيروس دون ظهور أعراض عليهم، كما أن البعض الآخر لا يجري مسحات للوقوف على حقيقة الإصابة بالمرض.

وذكر أن عدد السلالات المتفرعة من متحور «أوميكرون»، بلغ 600 بعد ظهور «EG.5»، قائلًا إن السلالة الأخيرة تتسم بأنها سريعة الانتشار، وقدرتها على الهروب من المناعة ودخول خلايا جسم الإنسان.

وأشار إلى انتشار السلالة الجديدة في ما يزيد على 70 دولة حتى الآن، وخاصة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب التجمعات الكبيرة في فصل الصيف والتواجد داخل الأماكن المغلقة، دون ارتداء الكمامات.

وشدد على أهمية حصول الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بعوامل خطورة كضعف المناعة ومرض السرطان والشرايين والأوردة والقلب، على الجرعة التنشيطية من اللقاح.