التعديلات تتضمن اختصار المدة الحصول على الجنسية إلى 3 أو 5 سنوات بدلا من 8 سنوات.. وازدواج الجنسية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن الحكومة الألمانية وافقت أخيرا على مسودة قانون الجنسية الجديد، والذي يتضمن تعديلات تاريخية لقانون الجنسية.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء، وصف فيزر مشروع القانون بأنه "التزام بألمانيا الحديثة".

وقالت: "أصبح قانون الهجرة الآن أخيرًا يحقق العدالة للمجتمع المتنوع"، بحسب دير شبيجل.

وأكدت أن التعاون بين شركاء ائتلاف إشارة المرور في مسألة الجنسية كان "بناءً".

وشددت الوزيرة أيضًا على أهمية الإصلاح بالنسبة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل عاجل على العمال المهرة. "لكننا لن نكسب أفضل العقول في العالم إلا إذا تمكنوا من أن يصبحوا جزءا كاملا من مجتمعنا في المستقبل المنظور، مع التمتع بجميع الحقوق الديمقراطية".

ووفقا لفيزر، فإن أولئك الذين لديهم احتمال أن يصبحوا ألمانيين هم وحدهم الذين سيقررون لصالح ألمانيا. وأشارت إلى كندا، حيث تجتذب الأنظمة المبسطة العديد من المهاجرين.

ما أبرز التعديلات؟

ويهدف المشروع إلى تسهيل حصول الأجانب على الجنسية الألمانية. وبناء على ذلك، فمن المخطط أن الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا ولديهم حق مؤهل في الإقامة يمكن أن يحصلوا على الجنسية بعد خمس سنوات بدلا من السنوات الثماني السابقة، بحسب فيزر.

يجب أن يتمكن الأشخاص المندمجون جيدًا بشكل خاص من الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط. وينبغي أيضًا أن تصبح المواطنة المتعددة ممكنة بموجب القانون. كما أكدت أنه سيتم السماح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بازدواج الجنسية بما يعني الاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي.

وسيستفيد من ذلك التعديل، مواطنو دول مثل مصر، إذ لا يسمح بالاحتفاظ بالجنسية المصرية للراغبين في الحصول على الألمانية.

وفي المستقبل، لن يضطر المهاجرون الأكبر سناً من ما يسمى بجيل العمال الضيوف إلى إجراء اختبار كتابي باللغة الألمانية الذي كان ضمن شروط الحصول على الجنسية سابقا.

وكان شركاء ائتلاف إشارة المرور من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر قد اتفقوا بالفعل على إصلاح قانون الجنسية في اتفاقية الائتلاف، وقد تم دفع المسودة التي تم الاتفاق عليها الآن من قبل وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر (SPD).