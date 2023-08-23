لجنة أممية تثني على عزم جوتيريش زيارة الشرق الأوسط

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أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن سعادتها بشأن عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتيش زيارة المنطقة عما قريب.

وفي حديثه مع الصحفيين أمام قاعة مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة، شدد شيخ نيانج رئيس اللجنة على أهمية إبقاء الاهتمام مركزا على المنطقة واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحل الصراع.

وأكد نيانج، رئيس اللجنة والسفير السنغالي لدى الأمم المتحدة، ضرورة تعزيز حماية الفلسطينيين وإيجاد السبل الكفيلة بإنعاش عملية السلام.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد ذكر في مؤتمر صحفي سابق أن الأمين العام أنطونيو جوتيرتيش سيزور المنطقة آخر العام الحالي.