منسق مبادرة لا للبلاستيك: نناشد الاتجاه إلى الكارتون والورق والبدائل الأكثر أمانا

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كشف محمد حسين، منسق مبادرة لا للبلاستيك، فعاليات المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" التي انطلقت برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هو وهن"، عبر قناة "المحور"، أن البلاستيك يتسبب في حدوث مشكلات صحية وبيئية، لذلك تستهدف المبادرة استبدال البلاستيك "بالكارتون.. والورق".

ولفت إلى ضرورة استخدام البدائل الآمنة عن البلاستيك، مؤكدا إطلاق المبادرة للحفاظ على صحة المواطن من أضراره.

وأوضح أن الكثير من المواطنين يتجهون لاستخدام البلاستيك لسهولة حفظه للأغذية، متجاهلين تأثيره السلبي على المواطن والبيئة.

انطلقت فعاليات المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك"، في عدة مدن كالبحيرة ومدينة العريش والإسكندرية برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.