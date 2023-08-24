قال الإعلامي أحمد موسى، إن «الأشقاء في المملكة العربية السعودية لديهم حرص شديد على انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح، إلى دوري كرة القدم السعودي».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى إصدار بيان مشترك ما بين إدارة نادي الاتحاد السعودي ونادي ليفربول، بشأن صفقة الانتقال يوم السبت أو الأحد المقبلين.

ولفت إلى أن «إدارة التعاقدات في الاستثمارات العامة السعودي، حريصة على دفع أكبر رقم للتعاقد مع النجم الدولي»، قائلًا إن الصفقة المزمع الإعلان عنها، ستكون الأكبر في تاريخ ليفربول.

وأكمل: «منذ شهر عندما تحدثت عن الأمر وقلت لصلاح أرجوك انتقل إلى الدوري السعودي، في ناس شتموني، لكني كنت شايف أن ليفربول لا يعامل صلاح كما يستحق، وأنه أحق بشارة الكابتن من فان دايك».

وأشار إلى أن «صلاح» لديه رغبة شديدة في اللعب بنادي الاتحاد إلى جوار كريم بنزيما، كما أن إدارة ليفربول لديها رغبة في إتمام الصفقة، منوهًا أن المعارضة تأتي من مدرب الفريق الإنجليزي يورجن كلوب.

وأوضح أن التعاقد مع «صلاح» سيكون لمدة 3 سنوات، ويقترب من 140 مليون دولار في الموسم الواحد، مضيفًا: «هناك مخصصات أخرى كالمنزل وسيارات وانتقالات، ومبالغ إضافية لصلاح في حالة تسجيل أهداف والحصول على البطولات».

وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانتقال لصفوف فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «الكأس» السعودية، نقلا عن مصادر من لندن، أن أنمار الحائلي يقترب من إنهاء التفاصيل كافة مع ليفربول، ليصبح محمد صلاح نمرًا عالميًا جديدًا خلال ساعات.