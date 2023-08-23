مجلس السيادة السوداني: طموح قيادة الدعم السريع في الاستيلاء على السلطة وراء الحرب

أطلع مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، البعثات الدبلوماسية والأممية، على جهود الحكومة لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلي كل المواطنين المتأثرين بالحرب.



وقال وزير الخارجية السوادني علي الصادق، في تصريح صحفي، إن عقار شرح، خلال لقائه بالسفراء ورؤساء مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المعتمدين لدي السودان، «أبعاد التآمر والخيانة التي تعرض لها السودان بعد تمرد قوات الدعم السريع على الدولة وجهود الحكومة لإنهاء التمرد وتخفيف معاناة المواطنين من خلال الحوار عبر المنابر المعروفة»، حسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».



ووفقا للصادق، قال مالك عقار إن طموح قيادة الدعم السريع في الاستيلاء على السلطة وراء الحرب، مشيرا إلى أنّ دعاية هذه القوات بشأن الديمقراطية والوصول للحكم المدني لا تعبر عن الواقع.



وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، أن الحرب دمرت البنية التحتية وعطلت الخدمات الأساسية من محطات المياه والكهرباء.



وكان مالك عقار، قد أعلن عن خارطة طريق تقوم على وقف فوري للقتال وتدشين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية، وتشرف السلطة التنفيذية على تنفيذ خريطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية.



إلا أن المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، أعلن أن الدعم السريع لا يعترف بسلطة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ولذلك لا يعترف بالمُبادرة التي أعلن عنها لإنهاء الحرب.



ومنذ 15 أبريل الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من البلاد، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.



وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.