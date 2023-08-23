القومي للحوكمة يختتم فعاليات الدفعة الثانية من برنامج الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات الدفعة الثانية البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لولاية أريزونا وذلك بمقر الكلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن البرنامج التدريبي، تم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات 26 مشاركا من أكثر من 16 جهة حكومية من الجهاز الإداري للدولة ومنهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC)، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة العدل، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، محافظة الإسماعيلية، وزارة المالية، معهد أبحاث طب وجراحة العيون، هيئة الرقابة الإدارية (ACA)، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.

وتضمن البرنامج التدريبي محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما شمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي، كما تميز البرنامج التدريبي بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال القيام بزيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والكونجرس الأمريكي، والمركز البحثي Brookings، وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الولايات المتحدة، كما تضمن البرنامج دورات تدريبية وورش عمل بشكل تفاعلي وعملي.