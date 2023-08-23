تقارير كورية تكشف إمكانية انتقال سوزا للأهلي

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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء عن إمكانية انتقال البرازيلي جوستافو دي سوزا، مهاجم فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، للنادي الأهلي.

وأوضحت صحيفة "Nate" أن جيونبوك هيونداي يقوم بمراجعة صفقة انتقال دي سوزا والذي ينتهي عقده هذا الموسم (صيف 2024).

وأشارت إلى أنه مع استمرار اهتمام الأهلي المصري بضم اللاعب، فإن احتمال رحيل جوستافو بات مفتوحًا.

ووصفت الصحيفة ذاتها أن أداء الثلاثي البرازيلي لفريق جيونبوك وهم جوستافو دي سوزا وهابا سيلفا وأندريه لويس هذا الموسم بأنه مُخيب للآمال.

وذكرت أن جوستافو سجل ثمانية أهداف وله أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة العام الماضي، وأحرز هدفين فقط في 22 مباراة هذا الموسم.