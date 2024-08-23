باسل عادل: ركوب الإخوان لـ 25 يناير لا يغير من حقيقتها كثورة طبيعية وليست مؤامرة

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن ثورة 25 يناير كانت «حدثًا طبيعيًا تصاعديًا»، مشيرا إلى أن استغلال و«ركوب» الإخوان لها كونهم الأكثر تنظيمًا؛ لا ينفي كونها ثورة.

واستنكر خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، الحديث عن وصف 25 يناير بـ «المؤامرة»، مستشهدًا بمشاركته في الحركة السياسية آنذاك، قائلا: «لو كانت مؤامرة كان حد كلمني كنت أدخل جائز في المؤامرة!».

وشدد أن الأحداث التي سبقت 25 يناير، مثل انتخابات 2005 وحركة «كفاية» وحركة استقلال الجامعات 9 مارس؛ تؤكد أن 25 يناير كانت نتاجًا طبيعيًا لعدة تراكمات، قائلا: «هل إحنا مش عارفين، لا للتمديد ولا للتوريث و2005، وكفاية، وحركة 9 مارس لأساتذة الجامعة، هل كأننا مغيبين ولم نر كل ذلك؟».

وأوضح «عادل»، أن ثورة يناير حظيت بمساندة شعبية ليست بالقليلة ممن لم ينزلوا إلى الشارع، مشيرًا إلى ضعف الأحزاب الحاكمة وقتها وعدم قدرتها على مقاومة الحراك الشعبي.