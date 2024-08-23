محافظ أسيوط يوجه بالتحقيق في عدم جاهزية سيارات شركة المياه للتعامل مع الطوارئ

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة البركة للصرف الصحي بقطر ٨٠٠ مم في منطقة ميدان المجذوب بمدينة أسيوط، والذي تسبب في غمر بدرومات المنازل بالكامل ومبنى مستشفى الشاملة وبنك ناصر الاجتماعي. ورافقه خلال جولته التفقدية الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وإسلام عوض، مستشار المحافظة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وتوجه أبو النصر إلى موقع البلاغ أثناء جولته الميدانية ليلاً، ووجه وحدة الإنقاذ السريع بالانتقال إلى الموقع واستدعاء جميع سيارات كسح المياه من المراكز والمدن والأحياء لتولي مهمة رفع المياه من الجراجات والبدرومات والمخازن التي تدفقت إليها المياه. كما باشرت فرق الصيانة أعمالها في وقت متأخر من الليل، مع تواجد فرق الطوارئ الخاصة بالغاز والكهرباء والتليفونات لتقديم الدعم اللازم.

كما وجه محافظ أسيوط بإجراء تحقيق في جاهزية سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الحالات الطارئة، وأمر بعمل حصر لمدى توافر الخراطيم اللازمة لشفط المياه بسيارات الشركة.

وأشار إلى أن تقاعس المسؤولين في الشركة وعدم جاهزيتهم لمواجهة المشكلة يعكس رسالة سلبية في المستقبل. وأضاف أن سيارات شفط المياه الخاصة بالشركة وصلت إلى موقع الانفجار بدون خراطيم وبدون استعداد كافٍ، مما استدعى استدعاء سيارات الدفاع المدني والحريق بمعداتهم لمواجهة الأزمة.