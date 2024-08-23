كوريا الشمالية تنتقد بيع أمريكا مروحيات أباتشي الهجومية لكوريا الجنوبية

أدانت كوريا الشمالية اليوم الجمعة موافقة الولايات المتحدة على بيع محتمل لمروحيات الأباتشي الهجومية إلى كوريا الجنوبية، واعتبرته تصرفا استفزازيا يهدف بشكل متعمد إلى زيادة حالة عدم استقرار الأمن في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أصدرت بيانا في أعقاب إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع بقرار الموافقة على البيع المقترح لـ 36 مروحية إيه إتش-64 إي أباتشي الهجومية ومعدات أخرى بقيمة 5ر3 مليار دولار إلى كوريا الجنوبية.

وذكر البيان أن "هذا عمل استفزازي متهور يهدف إلى زيادة عدم الاستقرار الأمني ​​في المنطقة بشكل متعمد"، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية بسبب التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين الجنوب والولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكثر نشاطا في بيع الأسلحة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهذا يشكل تحديا للأمن في المنطقة لا يمكن تجاهله".

وحذرت كوريا الشمالية من أنها ستواصل بشكل مطرد أنشطتها العسكرية اللازمة للسيطرة على الخلل العسكري وعدم الاستقرار في المنطقة، حيث أن الولايات المتحدة عازمة على توفير "معدات حربية ومعدات فتاكة" لحلفائها.

وأطلقت سول وواشنطن مناوراتهما السنوية "أوليتشي فريدوم شيلد" يوم الاثنين والتي تستمر لمدة 11 يوما في محاولة لتعزيز جاهزية الدفاع المشترك ضد التهديدات العسكرية المتطورة من جانب كوريا الشمالية. ولطالما نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين باعتبارها بروفة لغزوها.





