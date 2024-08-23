 يوم صحي مجاني بنقابة المهندسين في الإسكندرية - بوابة الشروق
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يوم صحي مجاني بنقابة المهندسين في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 10:54 م


أقامت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، "يوم صحي مجاني"، داخل النادي البحري، الكائن في منطقة سابا باشا، وذلك بالتعاون مع إحدى المستشفيات التخصصية، لإجراء الفحوصات الطبية المختلفة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الجمعة، فقد كان الإقبال كثيفًا من المهندسين وأسرهم على "اليوم الصحي" كونه من أكثر الفعاليات التي يفضلونها، لذا يتم تكرارها بصفة مستمرة، بناءً على رغبتهم، ولتنوع التخصصات الطبية المقدمة.

ويذكر أن "اليوم الصحي" المجاني، شمل "كشف باطنة، وجراحة، وأطفال، وقياس ضغط وسكر"، وذلك تحت إشراف لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، برئاسة الدكتور محمد صلاح.

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