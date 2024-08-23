البنك الوطني الجزائري يحذر من صفحات وهمية باسمه

حذر البنك الوطني الجزائري في بيان يوم الخميس من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها تتحدث باسم البنك وتدعي أنها تقدم قروضا للجزائريين.



ودعا البنك في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى عدم مشاركة أو إعادة نشر مثل هذه المنشورات مع تحرّي صدق المعلومات من مصدرها الرسمي والموثوق قبل نشرها.

وأرفق البنك العمومي منشوره بروابط لجميع حساباته على منصات "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام" و"لينكد إن" و"يوتيوب" فضلا عن موقعه الإلكتروني الذي يحتوي معلومات مفصلة حول مختلف خدماته المصرفية.

وفي مايو الماضي، حذرت مصالح مكافحة الإجرام السيبراني في الدرك الوطني من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت التي راح ضحيتها العديد من الجزائريين.

وأوضحت المصالح في بيان أنها "عاينت انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تعتمد أساسا على الهندسة الاجتماعية حيث يلجأ المحتالون في كل مرة إلى طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من التوصل إلى أهدافهم الإجرامية".