عمرو أديب: مصر لا تقبل أي مساس بأمنها القومي على حدودها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا تقبل أي مساس بأمنها القومي على حدودها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن مصر دولة عظمى في منطقتها.

ونوه بأن أحدًا لا يمكنه الاقتراب من مصر بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن تقبل بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن وجود علاقات صداقة أو اتفاقيات مع أحد لا يعني السماح بتهديد أمنها القومي.

وأفاد بأن سيناء تمثل أحد أهم الأسئلة الإجبارية لكل من تولى السلطة في مصر، وكذلك الأمر بالنسبة لملف الحدود بشكل كامل.

وشدد على أن مصر نجحت في أن تكون لها علاقات واضحة مع الولايات المتحدة، موضحًا أن الدولة لها سياساتها وقوتها وتواجدها.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر مؤخرا تؤكد مدى تأثير مصر، وأعقبها اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم.

ولفت إلى أن هناك علاقة احترام وندية من القوى العظمى الموجودة على الساحة، منوها بأن مصر تنظر إلى مصلحة شعبها وأمنها القومي وإلى جيرانها ومحيطها.